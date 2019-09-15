شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يصل لدعمه الحالي – تحليل صباحي – 15-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق سهم بنك الخليج (GBK) من خسائره بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل إلى الاستناد لمستوى الدعم 285.00 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 240.00 إلى 330.00) ، في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي متواصل من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.04% بما يعادل -3.00 نقطة .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 285.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 274.38 الذي يمثل النسبة الذهبية من متتالية فيبوناتشي التصحيحية السابق ذكرها وهو مستوى 61.8% منها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 280.00 ومستوى المقاومة 292.00 .