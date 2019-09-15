شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية محاط بالإشارات السلبية – تحليل صباحي – 15-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها إلى حد ما مقارنة بحركة السعر ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.57% بما يعادل -0.06 ريال .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 10.15 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 11.18 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.15 ومستوى المقاومة 11.18 .