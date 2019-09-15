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شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يكسر دعم محوري – تحليل صباحي – 15-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سامبا (1090) الانخفاض في آخر جلساته ، ليكسر مستوى الدعم المحوري 27.60 ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.27% بما يعادل -0.35 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 27.60 ، ليستهدف مستوى الدعم 26.03 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.30 ومستوى المقاومة 28.00 .
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