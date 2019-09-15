شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل صباحي – 15-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 0.04 ريال ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 18.48 ، ليستهدف مستوى الدعم 17.31 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.31 ومستوى المقاومة 18.00 .

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