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شكرا لقرائتكم خبر عن العربى الوطني وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 15-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم العربي الوطني (1080) على انخفاض في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، وتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما يشكل ضغطاً سلبياً على تداولاته ، ما أدى إلى كسره مستوى الدعم 22.32 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 18.5 إلى 28.5) ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.98% بما يعادل -0.22 ريال .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة التأكيد على كسر مستوى الدعم 22.32 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 20.64 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.20 ومستوى المقاومة 22.86 .
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