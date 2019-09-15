شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه ليسجل 16.37 جنيها للشراء و16.47 جنيها للبيع بالبنك المركزى. ويستعرض ”الخليج 365” فى الفيديو التالى مسلسل تراجع الدولار أمام الجنيه. ـ تراجع سعر الدولار 6 قروش أمام الجنيه للأسبوع الثانى على التوالى. ـ بلغ إجمالى التراجع فى سعر الدولار أمام الجنيه 12 قرشا منذ بداية شهر سبتمبر. Advertisements ـ تتوقع البنوك استمرار تراجع الدولار إلى 16 جنيها بنهاية عام . 2019 ـ ارتفاع سعر الجنيه سببه تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية. ـ انخفاض الطلب على الدولار ساهم فى تراجع سعره أمام الجنيه. ـ التحسن فى الجدول الزمنى لخدمة الدين الخارجى سبب رئيسى لهبوط الدولار. ـ تراجع الدولار سيدفع البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل.

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