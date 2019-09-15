شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% خاسرة 46.76 نقطة، لتصل إلى مستوى 10414.49 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 41.3 مليون سهم بقيمة 89.9 مليون ريال قطرى عبر 1282 صفقة، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 21 سهما ، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.32%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.18%.