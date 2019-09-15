شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم اليوم.. البورى بـ50 جنيها والبلطى يبدأ من 15 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 14-9-2019 استقرارا فى أسعار جميع الأصناف وذلك وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للأسماك.

وتراوح سعر كيلو سمك البلطى "1" ما بين 22 – 27 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" ما بين 18 - 22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

ومن جانب آخر استقر سعر كيلو البورى ليتراوح بين 25 – 50 جنيها بحسب الدرجة والحجم، واستقر سعر قشر البياض والبياض البلدى ما بين 50 – 66 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140 جنيها، والجمبرى بجميع أحجامه بين 90 – 470 جنيها.