شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
سعر الذهب فى مصر :
عيار 18 سجل 585.5 جنيه للجرام.
عيار 21 سجل 683 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 780.5 جنيه للجرام.
الجنيه الذهب 5464 جنيها للجرام.
أوقية الذهب 1488 دولار.
ويرى خبراء الذهب فى مصر، أن السوق المصرى، تضرر كثيرا جراء ارتفاع أسعار المعدن النفيس على مدار شهر أغسطس الماضى، الأمر الذى أثر بشكل سلبى على مبيعات الذهب.
معدن الذهب فى مصر، يزداد الطلب عليه خلال فترة المواسم والأعياد بهدف شراء الشبكة للزواج، وكذلك الهدايا وقد تلجأ بعض الأسر لشراء المصوغات الذهبية بهدف الادخار، وإعادة بيع الذهب بعد حدوث ارتفاع فى أسعاره.
سعر الذهب فى مصر، قد يشهد تفاوتا محدودا قد يكون جنيه إلى جنيهين فى سعر بيع الجرام، وذلك من محل إلى أخر، فيما تختلف مصنعية الذهب بشكل كبير بين تجار الذهب، ومن شركة إلى أخرى.
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