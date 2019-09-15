شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019، فى مصر، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، والتى تشهد توقف عمليات بيع وشراء المعدن النفيس في مصر.



سعر الذهب فى مصر : سعر الذهب فى مصر : عيار 18 سجل 585.5 جنيه للجرام. عيار 21 سجل 683 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 780.5 جنيه للجرام. الجنيه الذهب 5464 جنيها للجرام. أوقية الذهب 1488 دولار. Advertisements

سعر الذهب فى مصر، لا يمكن التوقع بمستقبله سواء هبوطا أو ارتفاعا بحسب المتعاملين فى سوق الصاغة، وذلك لكون الذهب فى مصر مرتبط بالأسعار العالمية للمعدن النفيس، والتى ترتبط بالتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى.

ويرى خبراء الذهب فى مصر، أن السوق المصرى، تضرر كثيرا جراء ارتفاع أسعار المعدن النفيس على مدار شهر أغسطس الماضى، الأمر الذى أثر بشكل سلبى على مبيعات الذهب.

معدن الذهب فى مصر، يزداد الطلب عليه خلال فترة المواسم والأعياد بهدف شراء الشبكة للزواج، وكذلك الهدايا وقد تلجأ بعض الأسر لشراء المصوغات الذهبية بهدف الادخار، وإعادة بيع الذهب بعد حدوث ارتفاع فى أسعاره.

سعر الذهب فى مصر، قد يشهد تفاوتا محدودا قد يكون جنيه إلى جنيهين فى سعر بيع الجرام، وذلك من محل إلى أخر، فيما تختلف مصنعية الذهب بشكل كبير بين تجار الذهب، ومن شركة إلى أخرى.