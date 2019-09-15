مصدر: عودة إمدادات النفط السعودية بالكامل قد تستغرق أسابيع

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أبلغ مصدر مطلع رويترز اليوم الأحد أن عودة طاقة إمدادات النفط السعودية بشكل كامل بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو أمس السبت قد تستغرق “أسابيع وليس أياما”.

أوقف الهجوم على بقيق وخريص نحو 5.7 مليون برميل يوميا من إنتاج المملكة من النفط ولم تعطي المملكة جدولا زمنيا لعودة الإمدادات بشكل كامل.