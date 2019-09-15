الان تتابع «سابك» تعلن عن نقص في امدادات بعض مواد اللقيم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك عن نقص في امدادات بعض مواد اللقيم بنسب متفاوتة ومتوسط تقريبي 49% لبعض شركاتها التابعة في السعودية. وتعمل الشركة حالياً على تقويم الآثار النهائية لتحديد الأثر المالي، مضيفة أنها ستفصح عن أي تطورات جوهرية، وفقاً للإجراءات واللوائح التنظيمية.

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