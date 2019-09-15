تراجع أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأحد وعيار 21 يسجل 682 جنيهًا

أحمد أبوعقيل
واصلت أسعار الذهب انخفاضها في تعاملات اليوم الأحد، بعد الصعود المتتالي للمعدن النفيس خلال الأسابيع الماضية، حيث سجل عيار 21 نحو 682 جنيهًا للجرام.
وفي ما يلي أسعار الذهب اليوم الأحد
سجَّل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 779 جنيهًا.
سجَّل سعر الذهب عيار 21 نحو 682 جنيهًا.
كما سجَّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 585 جنيهًا.
وقال ناجي فرج عضو بالغرفة التجارية بالقاهرة”، أن أسباب انخفاض أسعار الذهب اليوم هي أن الأسعار العالمية للذهب تتحكم فيها التقلبات السياسية الدولية.
وأشار إلى أن مشكلة أمريكا مع الصين من جهة ومع المكسيك من جهة أخري تؤثر على أسعار الذهب. وأضاف عضو الغرفة التجارية بالقاهرة”، أن إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عدم تخفيض أسعار الفائدة جعل أسعار الذهب تتراجع اليوم. وأشار ناجي فرج”، تقييم الذهب مقابل سعر تداول الدولار في البنوك هو السبب الوحيد الذي يتحكم في سعره محليا”.
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