اتحاد الغرف التجارية: النقل واللوجتسات وقطاع الأسمنت أهم مجالات التعاون مع البرازيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة القاهرة، أن هناك عدة مجالات للتعاون مع البرازيل فى مصر منها قطاعات الأسمنت والنقل واللوجستيات، مشيراً إلى استثمار مصر فى القطاع الزراعى بالبرازيل.
وأضاف العربى خلال استقباله لشركات برازيلية اليوم، أن أكثر من 11% من المنتجات المستوردة تأتى من البرازيل، إذ إن هناك 60% من المدخلات والمنتجات المستوردة تأتى من البرازيل بقيمة مليار دولار.
وأوضح العربى أن هناك فرصا استثمارية واعدة فى مختلف القطاعات الأخرى، لزيادة التعاون بين البلدين ليس فى المجال التجارى فقط، لكن فى القطاعات الاقتصادية والتصنيعية المختلفة.
وبدوره، قال روبير حنون رئيس الغرفة العربية البرازيلية، إن حجم الصادرات البرازيلية إلى مصر بلغ 2 مليون و765 ألفًا و66 طنًا، بما قيمته 791.53 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019.
وأضاف حنون أن مجموع الصادرات المصرية إلى البرازيل بلغ 542 ألفًا و68 طنًا من البضائع وصلت قيمتها إلى 135.98 مليون دولار، بإجمالى تبادل تجارى بنحو 927.5 مليون دولار.
وأشار إلى ارتفاع معدلات الاستيراد والتصدير فى البرازيل خلال النصف الأول من 2019، حيث بلغ حجم التبادل التجارى البرازيلى مع الدول العربية، نحو 2.390 مليون دولار خلال هذه الفترة.
ونوه روبير حنون ارتفاع إجمالى الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية بنحو 15.1% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى، لتصل إلى 6 مليارات دولار.
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