شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر لموظفى الدولة اليوم بمناسبة بدء العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة، للشهر الحالى، اليوم الأحد، الموافق 15 سبتمبر 2019، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.

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وأكد مسئول بوزارة المالية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن صرف رواتب العاملين بالدولة، يتم فى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحًا أنه فى حالة أن وافق أحد تلك الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق، لافتًا إلى أنه بمناسبة مواسم الأعياد يتم تقديم أيام الصرف.

وقررت وزارة المالية، زيادة عدد أيام صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتبدأ من يوم 24 إلى 28 من كل شهر، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيد الإنفاق الحكومى، وذلك أيضًا تيسيرًا من وزارة المالية على الوحدات الحسابية للجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة فقد تقرر زيادة عدد أيام صرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملون بداية من اليوم الـ24 وحتى الـ28 من كل شهر، على أن يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضونه بخلاف الرواتب بداية من الثامن وحتى اليوم العاشر من كل شهر.