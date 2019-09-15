شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع أيضا.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 15120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2201 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 18372 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 557 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1482 نقطة.