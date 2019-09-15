شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: إنشاء سوقين حضاريين بمدينة فاقوس بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية إنه في إطار التعاون المشترك بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة الشرقية، تم الانتهاء من إنشاء سوقين حضاريين لنقل الباعة من سوقي مسجد العطار وميدان الساعة العشوائيين، وهي أسواق متنوعة الأنشطة تخدم شريحة عريضة من المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة.

وأضاف، تتمثل وحدات البيع بالسوقين القائمين في مجموعة من الطاولات والفروشات الأرضية والتروسيكلات التي تنتشر بالطريق، وتبلغ المساحة الإجمالية للسوقين الجديدين حوالى 1620 م2 ويوفران 89 وحدة بيع.

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وفى محافظة الدقهلية، أعلن الدكتور عاصم الجزار، أنه تم البدء فى شهر يوليو الماضى فى تنفيذ مشروع إحلال وتبديل خطوط الصرف الصحي بمدينة بلقاس، حيث تم العمل بعدد 6 شوارع من أصل 12 شارعا.

وأوضح المهندس خالد صديق أنه تم بالفعل الانتهاء من ٣ شوارع وهي: شارع جودة يوسف، وشارع مايز خليل، وشارع خلف صيدلية الدقم، وجار العمل بـ 3 شوارع، هى: شارع محمد مجاهد، وشارع دكتوره هبة، وشارع الشعراوي.

وأضاف: تبلغ أطوال ما تم تنفيذه على الطبيعة بالمتر الطولي 877 مترا من أصل 1550 مترا إجمالى المقايسة، كما تم تنفيذ عدد 31 مطبقا من أصل 148 مطبقا بالمقايسة، ونسبة تنفيذ الأعمال 56%.