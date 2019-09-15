شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.32% خاسرا 103.58 نقطة ليصل إلى مستوى 7728.22 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.22% خاسرا 8.27 نقطة ليصل إلى مستوى 3692.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 42.8 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 12 شركة، فيما تراجعت 164 شركة.

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وتراجع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.79%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.39%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.90%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.70%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.68%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.32%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.28%.

وجاء سهم "دور" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 1.64%، ثم سابتكو بنسبة 1.59%، ثم باتك بنسبة 1.39%، فيما تصدر سهم "أميانتيت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.62% ثم بترو رابغ بنسبة 3.71%، ثم بتروكيم بنسبة 3.68%.