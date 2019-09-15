شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.78% خاسرا 45.01 نقطة ليصل إلى مستوى 5700.59 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.81% خاسراً 50.69 نقطة ليصل إلى مستوى 6200.35 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.71% خاسراً 33.69 نقطة ليصل إلى مستوى 4728.30 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات على 63.4 مليون سهم بقيمة 19.6 مليون دينار كويتى عبر 3073 صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.71%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.21%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.28%.

وجاء سهم "شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.80%، تلاه شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 9.98%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 9.03%، فيما تصدر سهم "شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.10% ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 7.12%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 6.60%.