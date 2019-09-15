شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب و7 مشروعات للصرف الصحى بمحافظة القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة القليوبية، بإجمالي طاقة مضافة 217 ألف م3/يوم، بتكلفة 513 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعين آخرين، بطاقة إجمالية 103 آلاف م3/ يوم، بتكلفة 235 مليون جنيه، كما أنه جارٍ تنفيذ 7 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة 223 مليون جنيه، بجانب 7 مشروعات أخرى تم الانتهاء من تنفيذها، بتكلفة 234 مليون جنيه.

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وحول تفاصيل مشروعات مياه الشرب بمحافظة القليوبية، قال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة مياه سرياقوس، لخدمة 407 آلاف نسمة، وجارٍ تنفيذ مشروع توسعات مياه طوخ، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يونيو 2020، لخدمة 313 ألف نسمة، ومشروع استكمال الخزانات العالية بالقناطر الخيرية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يناير 2020، لخدمة 66 ألف نسمة، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع 240 قرية (شبرا شهاب – مرصفا – كفر حمزة – سندوة)، لخدمة 94 ألف نسمة، ومشروع توسعات مياه شبين القناطر، لخدمة 430 ألف نسمة.

وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى بالمحافظة، أضاف المهندس حسن الفار: جارٍ تنفيذ مشروع صرف صحى كفر سندنهور، لخدمة 4 آلاف نسمة، ومشروع صرف صحى عزبتى رشيد وقدوسة، لخدمة 9 آلاف نسمة، ومشروع صرف صحي الصفا وعزبة بلتان، لخدمة 10 آلاف نسمة، ومشروع صرف صحى أبو سنة، لخدمة 11 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو 2020، ومشروع صرف صحى الحسانية وطحانوب وعرب الغديرى، لخدمة 41 ألف نسمة، ومشروع صرف صحي كفر أبو جمعة، لخدمة 10 آلاف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما نهاية مارس 2020، ومشروع صرف صحي كفر الحدادين، لخدمة 7 آلاف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية ديسمبر 2019، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات للصرف الصحى، وهى (توسعات معالجة طوخ – الناصرية – عرب جهينة – الصوالحة – مجول – عزبة الشيمي والخرس – عزبتا الشيخة فاطمة وبقشو).