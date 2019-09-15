شكرا لقرائتكم خبر عن بالخرائط.. أشهر مواقع تواجد الذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الصحراء الشرقية منبع مواقع تواجد الذهب في مصر، حيث يبلغ عدد تلك المواقع أكثر من 120 موقعًا معظمها إن لم تكن مجملها منذ أيام القدماء المصريين "الفراعنة" كما أن كل تلك المناجم قد تم استغلالها أيام قدماء المصريين، حيث أنها تقع فى صحبة من الصخور النارية والمتحولة والتى تعرف بصخور القاعدة، وينشر ”الخليج 365” ثلاث خرائط لمواقع الذهب بالصحراء الشرقية والتي تضم منطقة الشمال ومنطقة الجنوب ومنطقة الوسط.





وكانت تلك المواقع والمناجم للذهب كالتالى:

1_ مناطق الذهب الواقعة بين رأس غارب والغردقة ويوجد الذهب داخل الصخور القاعدية، وتضم هذه المجموعة ثلاث مناجم للذهب هى مناجم أم منجول وأم بلد ووادى دب.

2- مواقع الذهب الواقعة بين سفاجا وجنوب القصير يتواجد الذهب داخل الصخور القاعدية، وتضم هذه المجموعة 37 منجمًا وهي مناجم فطيرى وأبو مروات وسمنة وجبل سمنة وأبو قراهيش وكاب عميرى وساجى وجدامى والعرضية وعطا الله المر وأبو حاد ورابشى وعطا الله وأم عش والفواخير والحمامات وأم حاد ووادى الحرامية ووادى صودمين ووادى كاب حمدان وحمامة ووادى القويح ووادى أبو شجيلة والسد وأم السليمات ووادى كريم وحموده وطرفاوى والنور وحمرة غنام وأبو مريوة والشرم البحرى ونصلة وزيدون وشجيف ووادى زيدون ووادى معصر .

3- مواقع الذهب الواقعة داخل الصخور القاعدية شمال وجنوب الطريق الأسفلتي مرسى علم أدفو وتضم 32 منجمًا كانت كالتالي.. "أم الروس و سجديت ودغبج وطلعة جاد الله وأبو معوض وأبو دباب وأم سمرا والحسينات والبكرية وأبو قراية والبكرية 2 وأم صلاتيت وبيزح وأم سليم والبرامية وعتود وعرف الفهد وأم حجاب والسكرى ودونجاش وأم تندبة والأمباعوت وكردمان وصباحية وساموت وحنجلية وأم عود واللاوى ودويج واللويووى وحمش وجيلى" .

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3-مواقع الذهب الواقعة بين برنيس وأسوان داخل صخور القاعدة وهذه المجموعة تضم 11 موقعا كانت كالتالي:

القلعان وخشب وشياليك وأبو رحايا وكورتونوس والهودى بيتان وأم عليجة وعرجة الريان وحوتيت وأم تنيدبة.

4- مواقع ذهب وادى العلاقى تقع هذه المجموعة فى وادى العلاقى والوديان المتفرعة منه وتضم 19 منجما وموقعا تعدينيا والتي كانت كالتالي: حريرى وأم عشيرة ونجيب وحيمور ووادى النيل بلوك E وأم الجرايات ومرة وسيجا 1 وسيجا 2 وأم شاشوبة وعطشانى ومراحيب وفيلات وأم الطيور وبيتام وأم دومى وانجات وأبو فاس وأم عيجات".