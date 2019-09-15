شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تعقد مؤتمرًا صحفيًا الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات we، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الإثنين، وذلك بعد أيام من توقيع الشركة اتفاقية لإنشاء شبكات الاتصالات وشبكات الخدمات الذكية والأمنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن العديد من الملفات المهمة حيث تقود الشركة الحكومية عمليات التحول الرقمى بالدولة.

ويأتى المؤتمر الصحفى وسط العديد من الملفات المهمة للشركة أبرزها دورها فى عمليات التحول الرقمى فى بورسعيد، وخطة توصيل كابلات "الفايبر" وسرعات الإنترنت الجديدة وما يتعلق بتغيير الراوتر للعملاء، واعتماد we على شبكة اتصالات مصر فى تقديم خدمات المحمول ونتائج تقرير جودة الخدمة الأخير بالإضافة إلى قوائم انتظار التليفون الأرضى وتعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة فودافون التى تمتلك الشركة 45% من أسهمها.

كان ”الخليج 365” قد انفرد بتعيين المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات للشبكات وبنية الاتصالات والمهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعى ليكونوا ممثلين عن المصرية للاتصالات فى مجلس إدارة شركة فودافون مصر.