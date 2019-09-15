أحمد محبوب: دبي نموذج يحتذى في الإجراءات الجمركية الذكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، أن الإجراءات والخدمات الجمركية الذكية المتبعة في دبي، باتت نموذجاً يحتذى به عالمياً، وتحظى بإشادات واسعة من قبل منظمة الجمارك العالمية، وكذلك من وفود الإدارات الجمركية الزائرة لنا، مشدداً على ضرورة التسهيل على المسافرين مع اتباع أعلى درجات الحيطة والحذر في ظل تزايد أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، ليصل إلى نحو 90 مليون مسافر سنوياً.

جاء ذلك خلال زيارة المدير العام لجمارك دبي الخامسة لمطارات دبي، والثانية لمبنى 2 في عام 2019 الجاري؛ حيث تفقد سير العمل الجمركي من قلب الميدان، وآلية تسيير حركة القادمين، باتباع الأنظمة الجمركية المتطورة التي توفرها جمارك دبي، علاوة على أحدث أجهزة الفحص والتفتيش الجمركي، ورافقه خلال الجولة إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، وشعيب السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، وفلاح السماك مدير أول مبنى مطار رقم 2.

وقال أحمد محبوب مصبح: يسعدنا أن نصبح جزءاً رئيسياً في النجاحات المتتالية التي يحققها مطار دبي الدولي الأول عالمياً بأتمتة الإجراءات الجمركية، وتسريع مرور المسافرين، وبخاصة في أوقات الذروة من كل عام كموسم العودة من مناسك الحج والإجازات السنوية، وشدد على ضرورة التعامل الحضاري مع المسافرين، وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم، إضافة إلى أهمية أن يتحلى ضباط جمارك دبي بالحس الأمني؛ لحماية حدود الدولة ضد كافة المواد الممنوعة والمقيدة، مشيراً إلى أن جمارك دبي تحرص على دعم تنفيذ استراتيجية خط دبي للحرير بترسيخ موقع مطار دبي الدولي كنقطة محورية بين الشرق والغرب».

وفي ضوء هذه الزيارة التي تمت مساء الاثنين الموافق 9 سبتمبر/أيلول الجاري، تطرق إبراهيم الكمالي إلى أن جمارك دبي ممثلة في إدارة عمليات المسافرين أتمت الإجراءات الجمركية لأكثر من 2.6 مليون مسافر قادم عبر مطار دبي الدولي مبنى 2 خلال الأشهر الستة الأولى من 2019 وتعاملت مع نحو 2.61 مليون حقيبة عبر 9 أجهزة متنوعة للتفتيش الجمركي تم تزويد مبنى المطار بها، كما نجح ضباط جمارك دبي في ضبط 152 ضبطية جمركية لنفس الفترة، منها ضبطيات جنائية وجمركية؛ حيث تم ضبط مخدرات لعشبة الماريجوانا، ومخدر الكريستال، إضافة إلى إحباط عدة محاولات لتهريب المخدرات عبر الأحشاء بالاستعانة بجهاز فحص الأحشاء الأفضل عالمياً، إضافة إلى ضبط طلاسم وأدوات تستخدم في السحر والشعوذة، ومواد مخالفة لحقوق الملكية الفكرية.