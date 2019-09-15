الأسهم تعوّل على الأخبار المحلية و«الفائدة» الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أبوظبي: مهند داغر

شهدت أسواق الأسهم أداء مميزاً لعدد من الأسهم المدرجة، دفعتها لتسجيل مستويات سعرية جديدة خلال الأسبوعين الماضيين، منذ بداية سبتمبر/ أيلول الجاري حتى نهاية جلسة الخميس الماضي، ومنها «الإمارات دبي الوطني» و«العالمية القابضة»، مع تسجيل سوق دبي المالي، محصلة شرائية أجنبية قوية بنحو 721 مليون درهم.

وبحسب تحليل ”الخليج 365” سجل المستثمرون الأجانب غير العرب، محصلة شرائية قوية في سوق دبي المالي خلال أول أسبوعين من سبتمبر، بنحو 721.4 مليون درهم، كما بلغ صافي الاستثمار المؤسسي في السوق نحو 294.6 مليون درهم، كمحصلة شراء.

شهد سوق أبوظبي، محصلة بيعية للمستثمرين الأجانب غير العرب، بنحو 52.2 مليون درهم، كما سجل الاستثمار المؤسسي، محصلة بيعية بنحو 4.04 مليون درهم خلال ذات الفترة.

فعلى صعيد الأسهم النشطة في سوق دبي المالي، كان «الإمارات دبي الوطني» من أكثر الأسهم الصاعدة في السوق، حيث ارتفع 16.02% بنحو 1.85 درهم ليغلق عند 13.4 درهم، بعدما تصدر تداولات السوق، بنحو 1.06 مليار درهم، وذلك على إثر قرار زيادة تملك الأجانب في البنك.

وارتفع سهم «دبي الإسلامي» 5.47% إلى 5.4 درهم، مضيفاً مكاسب ب 0.28 درهم، حيث شهد تداولات بقيمة 525.6 مليون درهم.

وارتفع «أرابتك» 6.21% إلى 1.71 درهم، بتداول 111 مليون درهم، كما ارتفع «دو» 4.4% إلى 5.69 درهم، وارتفع «سوق دبي المالي» 4.77% إلى 0.901 درهم، وارتفع «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 20.48% إلى 5 دراهم، لكن من خلال 3 صفقات.

وعلى مستوى سوق أبوظبي للأوراق المالية، قفز سهم الشركة العالمية القابضة منذ بداية الشهر الجاري، مسجلاً أعلى ارتفاع في السوق منذ بداية سبتمبر الجاري، بنسبة 45.67%، مضيفاً مكاسب ب 1.37 درهم، ليغلق السهم عند مستوى 4.37 درهم، وسط تداولات بقيمة 113 مليون درهم.

وشهدت أسهم أخرى ارتفاعات جيدة، لكن بسيولة منخفضة، مثل «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» الذي ارتفع 25% إلى 0.50 درهم، و«مجموعة الشارقة» 14.99% إلى 0.89 درهم، و«فودكو» 14.81% إلى 3.1 درهم، و«الخليج للمشاريع الطبية» 14.62% إلى 1.49 درهم، و«أم القيوين للاستثمارات» 13.69% إلى 0.955 درهم و«أسمنت رأس الخيمة» 12.7% إلى 0.71 درهم، و«ميثاق للتأمين التكافلي» 10.45% إلى 0.74 درهم.

وارتفعت أسعار أسهم 47 شركة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين منذ بداية سبتمبر/‏‏‏‏‏أيلول، مع تراجع أسعار أسهم 31 شركة.

إلى ذلك، توقع خبراء في القطاع المالي أن تكون العوامل الداخلية، هي المحرك الرئيسي للأسهم خلال الفترة المقبلة، جنباً إلى جنب مع احتمالية خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي سيساهم في زيادة الإنفاق، والاستثمارات، مع ضرورة أن تكون هناك مبادرة من المستثمرين المحليين للاستفادة من الفرص المتاحة، التي يستغلها المستثمر الأجنبي في المرحلة الراهنة.

وشدد الخبراء على أهمية أن يكون الاستثمار المؤسسي أكثر نضجاً، ويستغل الإغراءات الموجودة في السوق، في وقت لاتزال النظرة التفاؤلية هي المسيطرة، مع توقعات بأن تتحسن الأسواق وترتفع الأسعار وأحجام السيولة ومستويات الثقة بدعم إضافي من سيولة المؤسسات.

وأكدوا أهمية خلق مؤشرات جديدة يتبعها المستثمر، في ظل الحاجة إلى دعم شبه مؤسساتي، في وقت يواصل المستثمر الأجنبي تصدر قائمة المشتريات العام الجاري، أمام غياب المستثمر المحلي.

وأكد وضاح الطه، أن بعض الأسهم لاسيما «الإمارات دبي الوطني» حققت قفزات تاريخية مستحقة، مع رفع نسبة تملك الأجانب في السهم، في وقت تواصل النفس المضاربي، الذي جاء من الترقب التي خلقته أسهم ضعيفة، وتركت تأثيراً نفسياً في السلوك العام للمستثمرين، وأدى ذلك إلى عدم الرغبة في الانتظار لفترة أطول.

وذكر الطه بأن التفكير المؤسسي يفترض أن يكون أنضج، ويدرك وجود نمو في الربع الأول، وهو شيء جيد وينطلق من مؤشرات الاقتصاد الكلي، وصولاً إلى الاقتصاد الجزئي المتعلق بعمل الشركات، علماً بأن السلوك العام، يؤثر في التداولات نتيجة تجربة سيئة أو أكثر لبعض الشركات المدرجة، بحيث أثرت في السلوك الاستثماري طويل الأمد وجعلته مضاربياً.

وشدد الطه على ضرورة تقليل المضاربات، وليس التخلص منها نهائياً كونها نشاطاً تجارياً ضرورياً للسوق، ولكن زيادتها تؤثر في اتجاه المؤشرات في بناء قواعد سعرية، وتأخذ هذه المؤشرات مدى متذبذباً بدلاً من الاستقرار.

ولفت الطه إلى أن الوزن النسبي لثلاثة أسهم قيادية، وهي: «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، يحيد التأثير السلبي، في حال نزل أحدها، يأتي سهم آخر ليعوض النزول، ما يحدث توازناً في المؤشرات، كما حصل الأسبوع الماضي، مع «الإمارات دبي الوطني»، وعوضه في ذلك ارتفاع «دبي الإسلامي».

وأعرب الطه عن أمله في أن تكون المبادرة محلية للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق، في ظل الدخول المتواصل للمستثمرين الأجانب، والسيولة المتدفقة من المؤسسات، مرجحاً أن يحيد المستثمرون العوامل الخارجية، مثل حركة الأسواق الأمريكية، وأسعار النفط، في المرحلة القليلة القادمة.

بدوره، أفاد طارق قاقيش، المدير العام لإدارة الأصول في شركة مينا كورب، بأن العوامل الخارجية من الممكن أن تنعكس إيجاباً على الأسهم المحلية، منها الارتفاعات في السوق الأمريكي، وانخفاض أسعار الفائدة في ظل الحديث عن إمكانية تخفيضها إلى «صفر»، وهذا من شأنه أن يحفز الاستثمارات في الاقتصاد عموماً في سوق الأسهم على وجه الخصوص.

وبين قاقيش أن حركة السوق ستكون مرتبطة أكثر بعمليات أخبار الشركات ونتائج الربع الثالث، بحيث ستكون الحركة انتقائية بناء على هذه النتائج، وستجلب السيولة إلى الأسواق، مع احتمالية أن تحدث اندماجات جديدة في بعض القطاعات، لاسيما البنوك، وفي ظل الحديث عن شركات تأمين، وإن حدث ذلك من شأنه أن يحدث إضافة نوعية في الأسواق ويحفز المستثمرين، على الدخول.

توقع تحسن الأسواق وسط هدوء النزاعات التجارية

قال إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية: غلب الطابع الشرائي للأجانب على الأسواق خلال الأسبوع المنصرم، وبشكل متواصل، والسيولة الأجنبية تتميز بخبرتها واختيارها للشراء بعد دراسة كافة العوامل من الاقتصاد العام، والأمن وأداء الشركات، وهي نتيجة لقيام بعض البنوك المرموقة بتوسعة نسب التملك الأجنبي.

وأشار البريقي إلى أن السيولة الحالية في الأسواق تمتاز أيضاً باختيارها لفرص الشراء المغرية، معتبراً ذلك عاملاً محفزاً للسيولة المؤسساتية والأفراد المحليين بجاذبية الشراء في أسواقنا المحلية.

ومع استمرار موجة الشراء الأجنبي ومحافظة المؤشرات على مستويات إيجابية وهدوء النزاعات التجارية، توقع البريقي أن تحسن الأسواق وترتفع الأسعار وأحجام السيولة ومستويات الثقة خلال الفترة القادمة بدعم إضافي من سيولة المؤسسات، وأيضا بدعم أنباء عن احتمالية توحيد الأعمال بين «أرابتك» و«تروجان القابضة» التي ساهمت في ارتفاع السيولة بعمليات شراء مكثفة على السهم أدت الى ارتفاعات كبيرة.