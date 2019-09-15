شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 مليار التجاري التبادل بين دبي وجنوب إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” استعرض أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي أمام وفد موسع من دولة جنوب إفريقيا برئاسة موجوبو دافيد ماجابي القنصل العام في دبي، التسهيلات والأنظمة الجمركية التي تقدمها جمارك دبي للتجار والمستثمرين، مؤكداً أن دبي تفتح أبواباً ذهبية للشركات الأجنبية، واستعرض أحمد عبدالسلام كاظم مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي تقريراً أظهر ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دبي وجنوب إفريقيا بواقع 21.5% إلى 12.4 مليار درهم فيما سجلت 3.2 مليار درهم في الربع الأول من 2019.

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