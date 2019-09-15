«الاتفاق المؤقت» يهدي الأسهم العالمية أسبوعاً أخضر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:زهير العربي



واصلت مؤشرات الأسهم، زخم إغلاقها الأسبوعي على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، متجاوزة في ذلك عمليات الشد والجذب بين قطبي الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة الأمريكية والصين في خلافاتهما التجارية، واستفادت الأسواق العالمية خلال تداولات الأسبوع الثاني من سبتمبر بسلسلة من الأحداث الإيجابية، التي عززت المسار الصعودي للمؤشرات بعد بداية سلبية لتداولات في أول يومي تداول؛ حيث خيمت نبرة الهدوء في الأوضاع التجارية بين الصين والولايات المتحدة على الأسواق مع تأجيل تطبيق التعريفات من قبل واشنطن، واستثناء منتجات أمريكية من قائمة الرسوم الصينية.

شملت أبرز أحداث الأسبوع المؤثرة في الأسواق، إعلان وزارة المالية في الصين استثناء 16 منتجاً أمريكياً من قائمة التعريفات الإضافية، بينما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية على واردات صينية لمدة أسبوعين، ملمحاً إلى إمكانية عقد اتفاق تجاري مؤقت مع بكين، وهو ما أنعش الأسواق وجعلها تفلت من جلستين عاصفتين في بداية الأسبوع.

وفي جدل ترامب حول مستويات أسعار الفائدة، طالب الرئيس الأمريكي، بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة عند مستوى صفر أو مستويات دون ذلك، في حين حذر «دويتشه بنك»، من أن أي تصاعد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود وخفض معدلات الفائدة.

وفي القارة العجوز، شهدت قرارات خفض الفائدة والإجراءات التحفيزية الخاصة بالمركزي الأوروبي، اهتماماً كبيراً من المستثمرين؛ حيث قرر البنك المركزي الأوروبي الخميس، خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس؛ ليصل إلى مستوى -0.50%، كما قرر البنك إعادة العمل ببرنامج شراء الأصول بداية من نوفمبر/‏تشرين الثاني المقبل، عبر وتيرة شراء شهرية بقيمة 20 مليار يورو.

وفي الإطار ذاته أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، أن احتمالية تعرض اقتصاد منطقة اليورو للركود ارتفعت، لكنها لا تزال محدودة، وسط استعداده لمغادرة المنصب في وقت لاحق من هذا العام، كما استجاب دراجي إلى تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خفض قيمة اليورو، ومن جهته، خفض معهد «إيفو» توقعات النمو الاقتصادي لألمانيا خلال العامين الحالي والمقبل، مع تزايد الغيوم، التي تخيم على منطقة اليورو.

وفي آسيا، اهتمت الأسواق بخفض تقديرات نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الثاني، وإضافة الصين لنحو 100 طن من الذهب إلى الاحتياطي لديها منذ أن استأنف البنك المركزي لديها عملية الشراء في نهاية العام الماضي، كما أعلنت شركة «علي بابا» أن دانيال زهانج، سيتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة خلفاً لمؤسسها جاك ما الذي قرر التقاعد.

وفي بريطانيا، فشل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في الحصول على دعم البرلمان للمرة الثانية لإجراء انتخابات مبكرة، ما يجعل الأمر أكثر احتمالاً في أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد البريكست لفترة إضافية.

«وول ستريت»

في بورصة نيويورك للأوراق المالية، ارتفع مؤشر «داو جونز» للأسهم الأمريكية للجلسة الثامنة على التوالي في ختام جلسة نهاية الأسبوع، بدعم التفاؤل حيال قرب حل الخلاف التجاري مع الصين، ليسجل مكاسب أسبوعية.

وعند ختام جلسة الجمعة، صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 27219 نقطة، مقترباً من مستوى قياسي مرتفع، ويحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.5%، في حين تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بشكل هامشي بلغ 0.07% مسجلاً 3007 نقاط، لكنه سجل مكاسب أسبوعية نحو 1%، كما انخفض مؤشر «ناسداك»، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.2% ليسجل مستوى 8176 نقطة، لكنه تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية بلغت 0.9%.

الأسهم الأوروبية

ارتفعت المؤشرات الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، بعد حزمة القرارات التيسيرية للسياسة النقدية، التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي؛ لتحقق مكاسب أسبوعية ملحوظة.

وعند نهاية تداولات الجمعة، ارتفع مؤشر «ستوكس600» بنحو 0.3% إلى 391.7 نقطة؛ ليحقق مكاسب أسبوعية 1.2%، فيما صعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 0.2% عند 5655.4 نقطة؛ ليرتفع بنحو 0.9% خلال الأسبوع. وصعد مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.3% عند 7367.4 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.2%، كما زاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.5% مُسجلاً 12468.5 نقطة؛ ليسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 2.2%.

المؤشرات الآسيوية

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في آسيا، ارتفع المؤشر نيكاي الياباني لأعلى مستوى في أربعة أشهر عند الإغلاق الجمعة، وتقدم 1.1% ليغلق عند 21988.29 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ السابع من مايو/‏أيار، وفي الأسبوع، ارتفع المؤشر القياسي 3.7% مسجلاً أكبر مكسب في ثمانية أشهر، وفيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9% إلى 1609.87 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 26 إبريل/‏نيسان، بلغ حجم التداولات على المنصة الرئيسية ببورصة طوكيو 3.34 تريليون ين وهو الأكبر في نحو تسعة أشهر، بينما كانت بورصتي شنغهاي وهونج كونج، مغلقتان لعطلات وطنية.

النفط

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة؛ لتسجل خسائر أسبوعية 3%، مع مخاوف تباطؤ الطلب العالمي على الخام، وكشفت بيانات «بيكر هيوز»، عن تراجع منصات التنقيب النفط في الولايات المتحدة بمقدار 5 منصات خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 733 منصة.

وفي الأسبوع المنقضي، أعلنت منظمة أوبك، ارتفاع الإنتاج بمقدار 136 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي إلى 29.741 مليون برميل يومياً، كما خفضت الوكالة تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بمقدار 80 ألف برميل يومياً إلى 1.02 مليون برميل يومياً.

وعند تسوية تداولات الجمعة، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 16 سنتاً إلى 60.22 دولار للبرميل في حين هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتاً لتغلق عند 54.85 دولار للبرميل. وأنهى برنت الأسبوع على خسارة قدرها 2.1%، هي الأولى في خمسة أسابيع. وهبط الخام الأمريكي حوالي 3% على مدار الأسبوع في أول خسارة في ثلاثة أسابيع.

الذهب

تراجعت أسعار الذهب أدنى 1500 دولار عند تسوية تعاملات الجمعة، ليفقد المعدن 8 دولارات بعد بيانات اقتصادية ومع التفاؤل بشأن الأوضاع التجارية، مسجلاً خسائر أسبوعية؛ حيث تعرض المعدن الأصفر للضغط مع تطورات تجارية إيجابية، أدت إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية خلال التعاملات.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/‏كانون الأول بنحو 0.5% أو ما يعادل 7.90 دولار إلى 1499.50 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1516.60 دولار في الاتجاه الصاعد، و1496.50 دولار للأوقية في الاتجاه الهابط، وخلال الأسبوع، فقد المعدن الأصفر نحو 1.1% من قيمته بما يعادل 16 دولاراً.



العملات

في أسواق العملات، واصل الدولار الأمريكي، هبوطه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الجمعة، بعد إعلان بيانات اقتصادية، وتطورات جديدة في التجارة، كما أن مكاسب الإسترليني مع آمال التوصل لاتفاق بشأن البريكست، ضغطت على أداء العملة الأمريكية. وانخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.08% إلى 1.1074 دولار، كما استقر أمام الين عند 108.11 ين، وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 1.3% عند 1.2490 دولار، كما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9903 فرنك. وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي، الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 98.189، وكان مؤشر الدولار الرئيسي وصل أمس إلى مستوى 99.094، وذلك بعد أن تراجع اليورو عقب قرار البنك المركزي الأوروبي.