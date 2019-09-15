500 شركة بمعرض المجوهرات في «إكسبو الشارقة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



أعلن مركز إكسبو الشارقة عن استعداده لتنظيم واستضافة الدورة ال 47 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة، حيث تقام دورته الخريفية لعام 2019 خلال الفترة من 1-5 أكتوبر المقبل، ويشهد مشاركة أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية من رواد صناعة وتصميم وتجارة المجوهرات والساعات على مستوى العالم، عدا عن عشرات الشركات الإماراتية التي تعرض أحدث خطوط واتجاهات الذهب والألماس التقليدية والمعاصرة ومجموعة متنوعة لأهم وأرقى العلامات التجارية، على مساحة إجمالية تصل إلى 30 ألف متر مربع.

ويُتيح المعرض الذي يُقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر، ويُوفّر بدءاً من يومه الأول فرصاً عديدة للفوز بجوائز قيّمة والدخول في سحوبات متنوعة، بالإضافة إلى السحب الكبير الذي سيتم في اليوم الأخير على كيلو جرام من الذهب مقابل كل عملية شراء بمبلغ 500 درهم.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض الساعات والمجوهرات رسخ مكانته الكبيرة خلال ال26 عاماً كمنصة رائدة وموثوقة لإطلاق أحدث التوجهات الإبداعية.