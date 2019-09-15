شركات ومصنعون عالميون يتقاطرون إلى دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دشن العديد من المصنعين العالميين مراكز في دبي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في مؤشر على مواصلة استقطاب كبرى الشركات التي تريد أن يكون لها موطئ قدم في المنطقة.

وتعتبر شركة «هانتسمان»، المدرجة في نيويورك، أحدث الشركات التي أعلنت عن بدء تشغيل منشآتها المتخصصة بأنظمة البولي يوريثان ضمن المنطقة الحرة بجبل علي في دبي. وتم تشييد هذه المنشأة بغرض تعزيز قدرات المعالجة والتصنيع بالشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يسهم في زيادة قدرتها على إنتاج أنظمة البولي يوريثان وبوليولات البوليستر؛ لتلبية احتياجات العملاء على امتداد المنطقة.

وتضم المنشأة الجديدة منطقة إنتاج مجهزة بأحدث معدات التصنيع، إلى جانب الخلاطات والمفاعلات ومحطات التعبئة وغرف التحكم والمكاتب الإدارية ومختبرات مراقبة الجودة. وستعمل المنشأة على إنتاج رغوات البولي يوريثان المخصصة لاستخدامات البناء والعزل والتجهيزات وتصنيع المراتب وقطع الأثاث، فضلاً عن بعض الأجزاء المتعلقة بإنتاج الأحذية؛ والبوليميرات الأولية المستخدمة لأغراض الدهانات والمواد اللاصقة ومواد ملء الفواصل وتطبيقات اللدائن المرنة.

كما أعلنت شركة مانشان للحديد والصلب (ماستيل) الصينية، رسمياً عن تأسيس شركة ماستيل الشرق الأوسط في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا). وتعمل ماستيل الشرق الأوسط، بشكل رئيسي في مجال تصدير جميع منتجات الصلب إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكانت «دايكن»، المختصة بمجال ابتكار وتوفير حلول ومنتجات تكييف الهواء والتدفئة والتهوية والتبريد المتقدمة للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية، عن نقل المكتب الرئيسي لفرعها في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى مقر جديد في إمارة دبي.