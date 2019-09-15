شكرا لقرائتكم خبر عن 9.9 مليار قيمة العلامة التجارية «إعمار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتلت شركة «إعمار العقارية» المرتبة ال 14 على مستوى العالم في القائمة التي نشرتها مؤسسة «براند فاينانس» البحثية لأقوى الشركات العقارية على مستوى العالم للعام الجاري 2019، حيث قدرت قيمة العلامة التجارية لإعمار العقارية بنحو 9.9 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، وهي أقوى شركة عقارية خارج الصين التي احتلت المراكز ال 13 الأولى، و20 مركزاً في قائمة الشركات ال 25 العالمية التي شملها التصنيف. قال التقرير إن إعمار العقارية واصلت تعزيز علامتها التجارية بفضل مشروعاتها المتنامية على مستوى المنطقة، وسمعتها كمطور لمشروعات كبرى مثل دبي مول وبرج خليفة وغيرها.

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