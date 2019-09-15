أحمد الصايغ ينال شهادة فخرية من معهد لندن للأعمال المصرفية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

منح معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، شهادة ماجستير فخرية، وذلك خلال حفل تخريج المعهد السنوي في لندن.

وقال أليكس فريزر، الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للأعمال المصرفية والمالية: «نحرص كل عام على تكريم أهم الشخصيات في القطاع المالي عبر منحهم شهادات ماجستير فخرية، وهذا العام، اخترنا أحمد علي الصايغ لما له من دور مؤثر في القطاع العام والخاص والمؤسسات غير الربحية. وإننا في معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية نقدر جهوده الريادية في مجالات الاقتصاد المختلفة والتزامه بنشر المعرفة والعلم وإسهاماته في إيجاد مستقبل مستدام للمنطقة».

ومن جانبه، قال الصايغ: «أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لمجلس أمناء الجامعة على هذا التكريم الذي يعد شهادة على التزامنا تجاه تعزيز الاقتصاد. وأؤكد أننا في سوق أبوظبي العالمي، نحرص على أن يكون نشر المعرفة والتعليم من ضمن أولوياتنا الاستراتيجية، كما أننا سعى إلى تعزيز الاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتأهيل الكوادر العاملة المتخصصة في القطاع المالي من خلال أكاديمية سوق أبوظبي العالمي».