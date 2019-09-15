شكرا لقرائتكم خبر عن «لوتوس EVIJA» بـ 10 ملايين درهم تصل الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

تطلق شركة «أداماس موتورز» سيارة «لوتوس EVIJA» إحدى أسرع وأقوى السيارات الكهربائية عالمياً، في دبي هذا الأسبوع، للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتعد «EVIJA» أخف سيارة كهربائية يتم إنتاجها، مع محرك بقوة 2000 حصان، كما أنها تعد أخف السيارات الكهربائية التي يتم إنتاجها بوزن 1680 كيلوجراماً، وبسرعة تصل إلى 320 كيلومتراً بالساعة، وسيتم إنتاج 130 نسخة من هذا الطراز؛ حيث يتراوح سعر السيارة الواحدة بين 7 إلى 10 ملايين درهم.

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