«هانتسمان للبتروكيماويات» تفتتح مصنعاً للبولي يوريثان في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت شركة «هانتسمان»، المدرجة في نيويورك، أحدث منشآتها المتخصصة بأنظمة البولي يوريثان ضمن المنطقة الحرة بجبل علي في دبي. وتم تشييد هذه المنشأة بغرض تعزيز قدرات المعالجة والتصنيع بالشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يسهم في زيادة قدرتها على إنتاج أنظمة البولي يوريثان وبوليولات البوليستر لتلبية احتياجات العملاء على امتداد المنطقة.

وتضم المنشأة الجديدة منطقة إنتاج مجهزة بأحدث معدات التصنيع، إلى جانب الخلاطات والمفاعلات ومحطات التعبئة وغرف التحكم والمكاتب الإدارية ومختبرات مراقبة الجودة. وستعمل المنشأة على إنتاج رغوات البولي يوريثان المخصصة لاستخدامات البناء والعزل والتجهيزات وتصنيع المراتب وقطع الأثاث؛ فضلاً عن بعض الأجزاء المتعلقة بإنتاج الأحذية؛ والبوليميرات الأولية المستخدمة لأغراض الدهانات والمواد اللاصقة ومواد ملء الفواصل وتطبيقات اللدائن المرنة.

تتخصص «هانتسمان» بمجالات التصنيع والتسويق العالمي لمجموعة مختلفة من المنتجات الكيميائية بإيرادات تجاوزت عتبة 9 مليارات دولار عام 2018. وتعمل على إنتاج الآلاف من أصناف المنتجات الكيميائية وبيعها في مختلف أنحاء العالم لصالح الجهات المصنّعة، كما تقدم الشركة خدماتها لشريحة واسعة ومتنوعة من العملاء والأسواق الصناعية النهائية. وتدير «هانتسمان» أكثر من 75 من منشآت التصنيع، والبحث والتطوير، والعمليات، ضمن حوالي 30 دولة. كما ستمثل المنشأة الجديدة قاعدة إقليمية لأعمال شركة «ديميليك» التابعة ل«هانتسمان»، والرائدة بتصنيع منتجات رغوة البولي يوريثان، التي تستخدم في العقارات السكنية والتجارية.

وقال توني هانكنز، رئيس قسم منتجات البولي يوريثان لدى شركة «هانتسمان»: «يُعد هذا الاستثمار خطوة جديدة في إطار مساعينا لتعزيز قدرات منشآتنا المتخصصة على مستوى العالم، ويأتي انعكاساً لاستراتيجيتنا الهادفة لتنمية قدرات المعالجة والتصنيع الخاصة بنا».

ومن جانبه، قال ستين واين هانسن، نائب رئيس منطقة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط والهند لدى «هانتسمان»: «تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بنمو سكاني مرتفع ينتمي 90% منهم إلى البيئة الحضرية، ما يجعلها واحدة من المستوردين الكبار لمادة البولي يوريثان لأغراض البناء ومشاريع التشييد وإنتاج السلع الاستهلاكية. ومع الانعقاد المرتقب لفعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» العام المقبل، سيسهم قطاع البناء المزدهر في زيادة واردات البولي يوريثان، الأمر الذي سيعزز بشكل مباشر من نمو أعمال «هانتسمان» في دولة الإمارات».