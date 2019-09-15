شكرا لقرائتكم خبر عن الجيل الخامس ممكّن رئيسي للابتكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجيل الخامس ممكّن رئيسي للابتكار
تاريخ النشر: 15/09/2019
أبوظبي:”الخليج 365”
أكّد المهندس خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في «مجموعة اتصالات»، أن «تقنية الجيل الخامس والتحول الرقمي في قطاع الطاقة ستعمل على دفع عجلة الابتكار واستحداث فرص استثنائية ذات قيمة مضافة لتثري وترتقي بالأعمال على كافة المستويات»، مؤكداً أن توحيد الجهود وتحفيز التعاون بين مشغلي خدمات الاتصالات ومؤسسات القطاع العام والحكومات، سيساهم بشكل كبير في تنفيذ المشاريع المشتركة الناجحة، والخروج بمنظومات ونماذج متطورة وجديدة للأعمال وتسهيل المهام، من خلال الاستفادة القصوى من ثورة الاتصالات الجديدة المتاحة من خلال الجيل الخامس.
وتناول الشامسي خلال كلمته التي ألقاها بعنوان «توظيف الجيل الخامس لدفع عجلة الابتكار والتنمية المستدامة في قطاع الطاقة» المزايا المتطورة التي يحملها الجيل الخامس مقارنةً مع الأجيال السابقة من الشبكات، وذلك ضمن مشاركة «اتصالات» في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الطاقة العالمي، والذي انعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «الطاقة من أجل الازدهار».
وأكد الشامسي على الدور الهام الذي تلعبه «اتصالات» كمزوّد لخدمات الاتصالات والحلول التكنولوجية في تصميم وابتكار حلول متخصصة بالتعاون مع الشركاء في شتى القطاعات.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيل الخامس ممكّن رئيسي للابتكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.