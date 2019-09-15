الجيل الخامس ممكّن رئيسي للابتكار

أبوظبي:”الخليج 365”

أكّد المهندس خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في «مجموعة اتصالات»، أن «تقنية الجيل الخامس والتحول الرقمي في قطاع الطاقة ستعمل على دفع عجلة الابتكار واستحداث فرص استثنائية ذات قيمة مضافة لتثري وترتقي بالأعمال على كافة المستويات»، مؤكداً أن توحيد الجهود وتحفيز التعاون بين مشغلي خدمات الاتصالات ومؤسسات القطاع العام والحكومات، سيساهم بشكل كبير في تنفيذ المشاريع المشتركة الناجحة، والخروج بمنظومات ونماذج متطورة وجديدة للأعمال وتسهيل المهام، من خلال الاستفادة القصوى من ثورة الاتصالات الجديدة المتاحة من خلال الجيل الخامس.

وتناول الشامسي خلال كلمته التي ألقاها بعنوان «توظيف الجيل الخامس لدفع عجلة الابتكار والتنمية المستدامة في قطاع الطاقة» المزايا المتطورة التي يحملها الجيل الخامس مقارنةً مع الأجيال السابقة من الشبكات، وذلك ضمن مشاركة «اتصالات» في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الطاقة العالمي، والذي انعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «الطاقة من أجل الازدهار».

وأكد الشامسي على الدور الهام الذي تلعبه «اتصالات» كمزوّد لخدمات الاتصالات والحلول التكنولوجية في تصميم وابتكار حلول متخصصة بالتعاون مع الشركاء في شتى القطاعات.