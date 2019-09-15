«رُوّاد» تدعو إلى المشاركة في ندوة حول جائزة التميز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



وجهت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» أعضاءها من رواد الأعمال أصحاب المشاريع المدعمة لحضور الندوة التعريفية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة حول الدورة الرابعة «جائزة الشارقة للتميز» وذلك في الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد في قاعة الدرة بالغرفة.

وتحظى الجائزة برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وهي موجهة للمنشآت الاقتصادية داخل دولة الإمارات وباقي دول الخليج العربي، ويستمر التسجيل للدورة الحالية في مختلف فئاتها حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي.

وأوضح حمد المحمود مدير المؤسسة أن «رُوّاد» تحرص على توسيع مشاركة أعضائها من المشاريع الريادية المدعمة من قبل المؤسسة، إدراكاً منها لأن العديد من هذه المشاريع في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية حققت نجاحات ملموسة وتجربة ريادية متميزة في تحقيق النتائج وتطوير الخدمات والمنتجات والوفاء بمتطلبات ورغبات العملاء وفق أرقى الممارسات العالمية المطبقة في مجالها، إضافة إلى قيام هذه المشاريع بتنفيذ مبادرات مجتمعية نوعية، الأمر الذي يؤهلها وأصحابها للفوز بفئات الجائزة باعتبارها نماذج ريادية متميزة تدعم النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.