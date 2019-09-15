أول منصة سحابية لإدارة موارد الهندسة والمشتريات والإنشاءات

دبي:”الخليج 365”

أعلنت «أفيفا»، أمس، أن شركة وورلي اختارت حلول «أفيفا» لإدارة الموارد المؤسسية لتكون منصتها المفضلة لإدارة الموارد. وتجمع الشراكة بين خبرات وورلي الواسعة في قطاع الهندسة والمشتريات والإنشاءات وخبرة أفيفا المتميزة في البرمجيات الصناعية، وذلك لتقديم أول الحلول السحابية لإدارة الموارد المؤسسية المصممة خصيصاً بشكل يتناسب مع متطلبات قطاع الهندسة والمشتريات والإنشاءات.

وقال أندرو وود، الرئيس التنفيذي لدى وورلي: «يشهد قطاع الهندسة والمشتريات والإنشاءات فترة من التغيير فيما يتطلع عملاؤنا إلينا لمساعدتهم في إيجاد الحلول في ظل التطورات المستمرة في التقنية والتقدم الرقمي، والتي منحتنا فرصة لإعادة التفكير في نهجنا تجاه إدارة الموارد. فنحن بحاجة لتقديم حلول سحابية تتسم بالكفاءة ومهيأة للتعامل مع كل ما يطرأ على القطاع. وجدنا لدى أفيفا التزاماً بتطوير الحلول بالتعاون معنا من أجل ابتكار أفضل الحلول في المجال، ونرى أن حلول أفيفا لإدارة الموارد المؤسسية تمثل خطوة إلى الأمام لتحقيق مزيد من الإنتاجية والكفاءة والفعالية التي تدعم تقدّم قطاع الهندسة والمشتريات والإنشاءات».