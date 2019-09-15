شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات شركة غزل المحلة آخر 3 سنوات مالية فى 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى "غزل المحلة"، من أوائل الشركات التى سيتم تطويرها فى المرحلة الأولى لتطوير الشركات وفق خطة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وفى النقاط التالي نعرض لك ايرادات الشركة خلال آخر 3 سنوات مالية.. 1.حققت الشركة 637.49 مليون جنيه العام المالى 2015-2016. Advertisements 2.كما حققت الشركة 980.24 مليون جنيه العام المالى 2016-2017. 3.حققت الشركة 1.063 مليار جنيه العام المالى 2017-2018. 4.بلغت إيرادات الشركة نحو 2.680 مليار جنيه خلال الثلاثة أعوام .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على إيرادات شركة غزل المحلة آخر 3 سنوات مالية فى 4 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.