صادرات السعودية من النفط تتعطل بعد الهجوم على أرامكو

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

اعلنت وكالة رويترز ان صادرات النفط السعودية تعطلت بعد الهجوم على منشأتي أرامكو.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن الإنتاج النفطي السعودي وصادرات المملكة تعطلت بعد هجمات بالطائرات المسيرة على منشأتين لشركة أرامكو يوم السبت أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وذكر أحد المصادر أن الهجمات تؤثر على إنتاج خمسة ملايين برميل من النفط يوميًا أي قرابة نصف الإنتاج الحالي للمملكة. ولم يخض في تفاصيل.

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وتدير أرامكو أكبر مصفاة لتكرير النفط ومعالجة الخام في العالم في بقيق بالمنطقة الشرقية. وتزيد الطاقة التكريرية للمصفاة عن سبعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية أن “سلاح الجو المسير استهدف بعشر طائرات مسيرة، مصفاتي بقيق وخريص التابعة لشركة أرامكو شرق السعودية.

وأضاف العميد سريع أن عملية استهداف حقلي بقيق وخريص تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على جرائم العدوان والحصار، مشيراً إلى أن عملية “توازن الردع الثانية” جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ورصد مسبق وتعاون الشرفاء داخل السعودية.