شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. مصر وأمريكا توقعان اتفاقيتين لدعم التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏توقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، غدا الأحد، اتفاقيتين مع شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.

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يأتى التوقيع فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين وحرص مصر على دعم العديد من القطاعات التنموية فى مجالات الصحة والتعليم والمرافق.

جدير بالذكر أن الوكالة الامريكية للتنمية دعمت مصر بنحو 30 مليار دولار، منذ عام 1978 فى مختلف المحافظات وشتى القطاعات، ومؤخرا دعمت الوكالة قطاع المياه والصرف فى أسيوط والإسكندرية.