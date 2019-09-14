شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيادتها 64%.. استجواب للحكومة التركية بسبب أسعار الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضاً للزيادة المستمرة فى أسعار الغاز الطبيعى بتركيا ، لدرجة أنها زادت بنسبة 64 % خلال عامين ، طرحت أحزاب المعارضة استجواباً للحكومة حول الأسباب وراء زيادتها.

الغاز الطبيعى بتركيا وذكرت صحيفة "سوز شو" التركية أنه تم طرح استجواباً للمناقشة أمام البرلمان التركى من قبل النائب بحزب الشعب الجمهورى المعارض اسماعيل قونجوك لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار الغاز مرتين منذ بداية عام 2019 فى حين كانت هناك وعود اثناء فترة الانتخابات من مرشح العدالة والتنمية بن على يلديريم بتخفيض أسعار الغاز بنسبة 10 % على الاقل. Advertisements

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