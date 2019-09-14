شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولا خلال أسبوع.. "سبيد ميديكال" فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 22.9 مليون ورقة بقيمة قدرها 25.2 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 6.7 مليون ورقة، بقيمة قدرها 7.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، بحجم تداول بلغ 10.7 مليون ورقة، وبقيمة 4.3 مليون جنيه.

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وجاءت شركتا بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، جينيال تورز، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 5150 ورقة بقيمة 4818 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 220 ورقة بقيمة 521 جنيه الثانية.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 35.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 32.4 مليون ورقة منفذة على 1520 عملية خلال الأسبوع الماضى.