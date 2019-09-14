شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولا خلال أسبوع.. "سبيد ميديكال" فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 22.9 مليون ورقة بقيمة قدرها 25.2 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
وأضاف تقرير البورصة، أن الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 6.7 مليون ورقة، بقيمة قدرها 7.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، بحجم تداول بلغ 10.7 مليون ورقة، وبقيمة 4.3 مليون جنيه.
وجاءت شركتا بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، جينيال تورز، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 5150 ورقة بقيمة 4818 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 220 ورقة بقيمة 521 جنيه الثانية.
وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 35.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 32.4 مليون ورقة منفذة على 1520 عملية خلال الأسبوع الماضى.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولا خلال أسبوع.. "سبيد ميديكال" فى الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.