شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الممتد بين 15 - 19 من سبتمبر الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، تنعقد الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء "بلدكو" المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية غدا الأحد وذلك تعيين مدققي الحسابات عن العام 2019م وتحديد أتعابهم وذلك بدلا من السادة شركة كروماك لتدقيق الحسابات.

ويناقش مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات المدرجة بسوق دبي المالي يوم الإثنين القادم بعض الأمور الداخلية للشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

كما ينعقد اجتماع مجلس إدارة شركة دريك آند سكل المدرجة بسوق دبي المالي يوم الثلاثاء القادم لمناقشة تطورات إعادة الهيكلة.

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ويناقش مجلس إدارة شركة غلفا للمياه المدرجة بسوق دبي المالي يوم الأربعاء القادم التحول نشاط الشركة إلى شركة قابضة ويصبح اسمها "غلفا القابضة".

وتنعقد الجمعية العمومية لشركة "أوتاد" المدرجة بسوق دبي المالي يوم الأربعاء المقبل وذلك لمناقشة إلغاء إدراج الشركة لدى سوق دبي المالي وذلك اعتبارا من 30 سبتمبر 2019.

وتقرر عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية في ذات اليوم لمناقشة توزيع أرباح مرحلية، وتعديل النظام الأساسي.

ويجتمع مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية في ذات اليوم لمناقشة بعض الأعمال المتعلقة بالشركة.