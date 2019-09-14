شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة "آبل" أدنى التريليون..هل يكمن السبب في "تي في بلس"؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "آبل" خلال تعاملات الجمعة مما تسبب في انخفاض القيمة السوقية للشركة أدنى تريليون دولار، وذلك بعد خفض "جولدمان ساكس" التوقعات بشأن سهم الشركة.



وذكر محللو البنك الأمريكي بأن صانعة "آيفون" تحاول تنويع إيراداتها من مصاددر مختلفة، وهذا هو السبب وراء إطلاق خدمتي "أركيد" للألعاب الإلكترونية و"تي في بلس" للعروض الحصرية والأفلام السينمائية.

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وكشفت "آبل" عن أن خدمة "تي في ببلس" ستقدر برسوم شهرية بنحو 4.99 دولار فقط، وهو ما يقل عن سعر خدمة "ديزني بلس" المماثلة المقدرة بـ6.99 دولار شهرياً، كما أنها تقل عن سعر خدمة "نتفليكس".



ويخشى محللو "جولدمان ساكس" من تأثير خدمة "تي في بلس" المنخفضة وأيضا سعر "آيفون 11" المنخفض عن سعر النسخ السابقة على إيرادات "آبل".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آبل" في ختام الجلسة بنسبة 1.9% إلى 218.7 دولار ويحتاج السهم للارتفاع إلى 221.28 دولار من أجل بلوغ القيمة السوقية حاجز التريليون دولار مجددا، وسجل أعلى سعر عند 220.7 دولار وأقل سعر عند 217.02 دولار لتقدر القيمة السوقية لصانعة "آيفون" حاليا عند حوالي 991 مليار دولار.