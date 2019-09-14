شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبر" تخسر دعوى قضائية حول تسمية سائقي خدماتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسرت "أوبر" دعوى قضائية في ولاية كاليفورنيا بشأن تسمية سائقي المركبات وخدمات التوصيل في الولايات المتحدة حيث فشلت في إطلاق تسمية أنهم مقاولين وليسوا موظفين.



وذكرت المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا بأن السائقين العاملين في "أوبر" هم عبارة عن موظفين لهم حقوق وعليهم واجبات والتزامات.



ويجري تصنيف سائقي "أوبر" حالياً على أنهم مقاولين مستقلين ضمن ما يعرف باقتصاد العربة، وهو ما يعني عدم إمكانية حصولهم على ضمانات اجتماعية أو مزايا تأمين صحي أو إجازات مرضية.

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وتقدم العديد من السائقين بدعوى قضائية ضد "أوبر" بتهمة استغلالها لحقوقهم وجهودهم، وبعد تمرير قانون في وقت سابق هذا الأسبوع بولاية كاليفورنيا، أصبحت حقوق السائقين محمية بشكل أكبر.



ويرى المسؤول القانوني في "أوبر" "طوني ويست" بأن الشركة لا تظن أنه بإمكانهها إعادة تصنيف السائئقين لديها كما أن هذا القانون سوف يسبب مشكلات كبيرة للشركة.



وأصر "ويست" على أن السائقين لدى الشركة هم عبارة عن مقاولين مستقلين وغير موظفين ولا يمكن إعادة تصنيفهم بشكل آلي بسبب القانون المشار إليه.