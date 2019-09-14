9717 مواطنا تسلموا أراضي مجانية في أغسطس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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سلم برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان أراضي سكنية مجانية بلغت 9717 قطعة أرض للمستفيدين، توزعت في مختلف مناطق المملكة خلال أغسطس الماضي، وذلك تمهيدا لبدء بنائها، إذ أسهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الالكترونية، حيث يجري تنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية الكترونيا بدءا من التقديم حتى توقيع العقد.
قطع الأراضي:
مكة المكرمة 2320
الرياض 823
الجوف 827
حائل 76
المدينة المنورة 829
الباحة 143
عسير 2896
جازان 644
نجران 5
الشرقية 336
القصيم 679
الحدود الشمالية 139
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