السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض سلم برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان أراضي سكنية مجانية بلغت 9717 قطعة أرض للمستفيدين، توزعت في مختلف مناطق المملكة خلال أغسطس الماضي، وذلك تمهيدا لبدء بنائها، إذ أسهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الالكترونية، حيث يجري تنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية الكترونيا بدءا من التقديم حتى توقيع العقد. قطع الأراضي: مكة المكرمة 2320 الرياض 823 الجوف 827 حائل 76 Advertisements المدينة المنورة 829 الباحة 143 عسير 2896 جازان 644 نجران 5 الشرقية 336 القصيم 679 الحدود الشمالية 139



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كانت هذه تفاصيل خبر 9717 مواطنا تسلموا أراضي مجانية في أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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