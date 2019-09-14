60 % خفض الهدر في مواد إنشاء 4775 وحدة سكنية بتقنيات البناء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعمت مبادرة «تحفيز تقنية البناء» التي يشرف عليها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إنشاء مشروع يضم 4775 وحدة سكنية بتقنيات البناء الحديثة، تم خلاله تخفيض هدر المواد الإنشائية بنسبة 60%، حيث قدمت لمطور المشروع دورات تدريبية بالتعاون مع المعهد العقاري ساهمت في زيادة قدراته، كما عملت المبادرة على ربط مطور المشروع بأحد مزودي التقنية وتعريفه بالتقنيات المعتمدة لديها.

وبحسب بيان للمبادرة، نفذت الوحدات التي ضمها المشروع بتقنية القوالب النفقية، وهي عبارة عن نظام شدات جاهزة لصب العناصر الخرسانية المختلفة في المصنع أو في الموقع، ويتم تصنيعها من مواد عدة كالحديد والألمنيوم.

وتم تطوير هذه القوالب لصب كل من الجدران والأسقف في وقت واحد؛ إذ يتميز هذا النظام بسرعة الإنجاز من خلال تقليص مراحل التنفيذ، مثل اللياسة للجدران والأسقف مع إمكانية استخدام القوالب لعدد كبير من المرات، وتسهم هذه التقنية في تقليل الهدر في المواد بنسبة 60%.

وأشارت المبادرة إلى أن المشروع الذي حمل اسم «مدينة الورود» بمدينة الطائف، يعد من أكبر المشاريع العقارية في المملكة التي استخدمت التقنية، ويضم وحدات بنماذج ومساحات متنوعة، كما ساهم في توفير فرص عمل للشباب السعودي وهو ما عزز من فوائد استخدام التقنية في تمكين رأس المال البشري.

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وتدعم تقنيات البناء عددا من الأهداف وتعمل على تحقيق «رؤية 2030» التي تعزز من رقمنة وحداثة المجتمع السعودي، فالتقنيات الآن وفقا للجيل الرابع تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء المنزل في ساعات عدة، وغيرها من التقنيات.

وتعمل المبادرة على رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع البناء في المملكة، وتعزيز الاستفادة من المحتوى المحلي بنسبة 70%، وخلق 6 آلاف وظيفة للسعوديين، ورفع نسبة المساهمة للإنتاج المحلي الإجمالي لتصل إلى 80 مليار ريال، وتقليص تكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 5% و20%، وتقليل زمن التنفيذ إلى أقل من 90 يوما، وتحسين الجودة للوحدات السكنية ورفع مستوى الرضا.

وسيؤدي تحول المملكة لتقنية البناء إلى تغير كبير وشامل في مفهوم السكن بما يجعله متاحا للمواطن وفقا لإمكانياته، وسيمثل فرصة كبيرة للنمو والتطوير العقاري تجعل المملكة رائدة فيه، خاصة أنها تعمل بكل جدية لتوطين صناعة تقنيات البناء لتكون مركزا له في الشرق الأوسط، وهو ما سيمثل نهضة كبيرة للاقتصاد السعودي ودافعا لإحداث تغيير في عالم العقار وتوفير الوظائف.

ويشهد قطاع البناء في المملكة نموا هائلا وارتفاعا كبيرا في الطلب، ويعزز هذا النمو دخول السعودية عالم تقنية البناء الحديث واعتبار هذه التقنية أساسا جديدا للمسكن العصري والحديث الذي يتوق إليه المواطن.

مبادرة تحفيز تقنية البناء:

إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص

يشرف على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

تهدف إلى نشر الاعتماد على تقنيات البناء وفق «رؤية 2030»

تعمل على توطين صناعة تقنية البناء محليا لتوفير وحدات سكنية بجودة عالية

مستهدفات المبادرة: