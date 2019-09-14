شكرا لقرائتكم خبر عن صحف تركية: تركيا تحطم الرقم القياسى فى الانكماش الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن تركيا احتلت المركز الأول من حيث الدول التى انكمشت اقتصاديا فى الربع الثانى لهذا العام، حيث تراجع الاقتصاد التركى بنسبة 1.4 بالمائة، وفقا للصحيفة جمهوريت.

كما زاد التراجع فى إنتاج الألبان فى شهر يوليو بنسبة 7.5 بالمائة والجبن بنسبة 14.6 بالمائة حيث وصل الإنتاج لـ 54 طن 725، كما أوردت جمهوريت التركية.

وشهدت أسعار اللحوم ارتفاعا حيث تخطت 14 بالمائة، على الرغم من زيادة أعداد الماشية التى بلغت 5.2 بالمائة .