شكرا لقرائتكم خبر عن عكاظ: إنتاج السعودية من الذهب يصل إلى كيلو ونصف بمرور كل ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن المملكة تنتج كيلو ونصف من الذهب كل ساعة، بناء على تقارير حكومية، فإن السعودية رفعت إنتاجها من المعادن الثمينة لمستويات قياسية خلال العام الماضى، حيث صعد إنتاجها من الذهب لمستويات قياسية خلال العام الماضى 2018، ليصل إجمالى الإنتاج قرابة 12.91 طن، بمتوسط إنتاج 1.47 كيلوجرام من الذهب فى كل ساعة.

ووفقا لتقرير الصحيفة، ارتفع إنتاج الذهب خلال العام الماضى بنسبة 25% مقارنة بعام 2017 الذى بلغ إجمالى الإنتاج فى ذلك الوقت 10333 كيلو جراما، فيما تضاعف الإنتاج بما يصل إلى 86% مقارنة بعام 2016 الذى بلغ الإنتاج آنذاك 6946 كيلو جراما.

وأشارت الصحيفة، أن إنتاج المملكة من الفضة صعد أيضا بنسبة 13.63%، لتصل إلى 5760 كيلو جراما بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ5069 كيلو أنتجته فى 2017.

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وسجل إنتاج المملكة من النحاس ارتفاعا قياسيا، حيث بلغ إجمالى الإنتاج 235 ألف طن، بارتفاع نسبته 251% على أساس سنوى، بعد أن سجلت 67097 طنا فى عام 2017،، بزيادة فى إنتاجها السنوى بما يعادل 169 ألف طن.

وبلغ إجمالى الرخص التعدينية بنهاية العام الماضى إلى 2045 رخصة، فيما بلغ عدد رخص الكشف 545 رخصة والتى تخول حاملها القيام بإجراء الدراسات التفصيلية عن الخامات المعدنية المطلوبة للكشف، ووصل عدد رخص المناجم الصغيرة إلى 69 رخصة، فيما بلغت رخص التعدين ومحاجر المواد الخام 94 رخصة، وارتفعت رخص محاجر مواد البناء إلى 1342 رخصة.