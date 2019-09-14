بـ440 مليون دولار.. إيران توقع عقدا لتطوير حقل “بلال” المشترك مع قطر

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

ذكر التلفزيون الإيراني أن إيران وقعت اليوم السبت عقدا بقيمة 440 مليون دولار مع شركة بتروبارس المحلية لتطوير حقل بلال للغاز في الخليج، مشيرا إلى نشاط قطاع الغاز في البلاد رغم العقوبات الأمريكية.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه خلال مراسم التوقيع في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي “يبين هذا العقد وعقود أخرى قادمة أننا نعمل رغم العقوبات. العقوبات لم توقفنا، ونحن نعمل”.

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وأوضح التلفزيون الرسمي أن العقد المبرم مع شركة النفط الإيرانية الوطنية الحكومية ينص على أن تنتج بتروبارس 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.

وبلال حقل مشترك بين إيران وقطر ويقع على الحدود البحرية بين البلدين في الخليج.

وقرر الرئيس الأمريكي العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وأعاد فرض العقوبات في مسعى للحد من البرامج الصاروخية والنووية الإيرانية ونفوذ الجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط لا سيما دعمها لجماعات مسلحة في سوريا واليمن ولبنان.