شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 14-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر سعر الذهب اليوم السبت 14-9-2019 فى مصر ، حيث سجل انخفاض ملحوظ بقيمة 4 جنيهات للجرام، بالنسبة للذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا وانتشارا فى سوق الصاغة بمصر.

تراجع سعر الذهب اليوم فى مصر، جاء نتيجة استمرار الهبوط الملحوظ فى سعر الذهب عالميا، نتيجة اقتراب أول جولة للحوار بين الولايات المتحدة والصين، بشأن التهدئة المرتقبة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

سعر الذهب فى مصر :

عيار 18 سجل 585.5 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل 683 جنيها للجرام.

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عيار 24 سجل 780.5 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5464 جنيها للجرام.

أوقية الذهب 1488 دولار.

سعر الذهب فى مصر، لا يمكن التوقع بمستقبله سواء هبوطا أو ارتفاعا بحسب المتعاملين فى سوق الصاغة، وذلك لكون الذهب فى مصر مرتبط بالأسعار العالمية للمعدن النفيس، والتى ترتبط بالتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى.

ويرى خبراء الذهب فى مصر، أن السوق المصرى، تضرر كثيرا جراء ارتفاع أسعار المعدن النفيس على مدار شهر أغسطس الماضى، الأمر الذى أثر بشكل سلبى على مبيعات الذهب.

معدن الذهب فى مصر، يزداد الطلب عليه خلال فترة المواسم والأعياد بهدف شراء الشبكة للزواج، وكذلك الهدايا وقد تلجأ بعض الأسر لشراء المصوغات الذهبية بهدف الادخار، وإعادة بيع الذهب بعد حدوث ارتفاع فى أسعاره.

سعر الذهب فى مصر، قد يشهد تفاوتا محدودا قد يكون جنيه إلى جنيهين فى سعر بيع الجرام، وذلك من محل إلى أخر، فيما تختلف مصنعية الذهب بشكل كبير بين تجار الذهب، ومن شركة إلى أخرى.