العراق يسعى لوقف حرق الغاز

أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم السبت، حرص وزارة النفط على تمكين شريحة كبيرة من الشركات من استثمار الغاز وإيقاف حرقه.
وقال خلال مؤتمر العراق للطاقة 2019 إن "العراق يرحب بتوافد الشركات الأجنبية العالمية للاستثمار في القطاع النفطي بالتزامن مع انتهاء صفحة داعش، ويؤكد حرصه على تقديم كافة التسهيلات للشركات لتسهيل عملها وإصلاح بيئة العمل على أن تكون الإجراءات مبسطة وسهلة للمستثمر".
وأضاف "نرفد جميع التطورات في العالم على مستوى التكنولوجيا أو الطاقات المتجددة، في ذات الوقت نحرص على الحفاظ على البيئة لذلك تسعى وزارة النفط لتمكين شريحة كبيرة من الشركات من استثمار الغاز وإيقاف حرقه".
وأشار الغضبان إلى أن "الحكومة العراقية تعمل على مكافحة الفساد من خلال حصر كافة الأعمال التجارية والاستثمارية داخل العراق، وأن تكون خالية من صفقات الفساد".
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