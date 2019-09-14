شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. " الغرف التجارية" يستقبل 25 شركة برازيلية لزيادة التبادل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، غدا الاحد وفد عالى المستوى يضم أكثر من 25 صاحب شركة من كبار رجال الأعمال البرازيلين برئاسة وزير الزراعة و الثروة الحيوانية والغذاء البرازيلي.

وقال بيان للغرف، إن استقبال الوفد البرازيلى يؤكد الجهود التى يبذلها مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية في ثوبه الجديد من اجل زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والبرازيل ولدعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول المختلفة خلال دورته الجديدة.

Advertisements

وقال المهندس ابراهيم العربي، إنه سيتم تنظيم اجتماعا موسعا يضم الطرفين المصري والبرازيلى في قطاعات مختلفة من بينها (اللحوم والدواجن والصناعات الغذائية والثروه الحيوانية والحاصلات الزراعية وتجارة عامة ).

ويقوم الجانب المصري بعرض تفصيلى عن مناخ الأعمال و الفرص الاستثمارية فى مصر، و يعرض الجانب البرازيلى من رؤساء جميعات رجال الاعمال و الغرفه العربية البرازيلية سبل دعم التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين .